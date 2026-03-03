В Каменске-Уральском с УК взыскали более 1,5 млн рублей за пропажу накоплений на капремонт

– пояснили в пресс-службе.

«Управляющая компания маскировала текущие работы под капиталоемкий ремонт. В отчётах за 2022–2024 годы фигурировали такие позиции, как монтаж системы отопления в подвале (430 тыс. рублей), установка почтовых ящиков (92 тыс. рублей), съём данных с квартирных счетчиков (99 тыс. рублей), промывка фильтров и гидравлические испытания. Однако по закону это относится к содержанию имущества, которое должно покрываться ежемесячными платежами, а не накоплениями»,