В Каменске-Уральском с УК взыскали более 1,5 млн рублей за пропажу накоплений на капремонт

12.11 Среда, 11 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском суд взыскал с управляющей компании «ЖСК» более 1,5 миллиона рублей за исчезновение накоплений жильцов на ремонт.

По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, деньги пропали после смены управляющей компании. До конца 2024 года два многоквартирных дома находились под управлением УК «ЖСК», после чего собственники сменили её на УК «Домкомплекс». При передаче дел выяснилось, что остатки средств на лицевых счетах домов отсутствуют. Жители обратились за разъяснениями. Им ответили, что за два года в одном доме выполнили работы почти на 1,5 миллиона рублей, а во втором – ещё на 1,1 миллиона. Перечень работ в отчётах смутил людей, и они обратились в прокуратуру. 

В суде выяснилось, что большинство указанных работ либо вовсе не проводилось, либо относилось к текущему содержанию дома, которое оплачивается из ежемесячных платежей, а не из фонда капремонта.

«Управляющая компания маскировала текущие работы под капиталоемкий ремонт. В отчётах за 2022–2024 годы фигурировали такие позиции, как монтаж системы отопления в подвале (430 тыс. рублей), установка почтовых ящиков (92 тыс. рублей), съём данных с квартирных счетчиков (99 тыс. рублей), промывка фильтров и гидравлические испытания. Однако по закону это относится к содержанию имущества, которое должно покрываться ежемесячными платежами, а не накоплениями»,

– пояснили в пресс-службе.


В итоге суд взыскал с УК «ЖСК» в пользу УК «Домкомплекс» сумму накоплений, которую компания использовала нецелевым образом, и удовлетворил требование прокурора о процентах, которые будут начисляться на сумму долга с даты вступления решения в силу до фактической оплаты.

Решение пока не вступило в законную силу.


