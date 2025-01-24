Возрастное ограничение 18+
В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Читатель Вечерних ведомостей заявил, что некоторые родители учеников 15-й екатеринбургской школы после новости о появлении фишбургеров в школьном меню возмутились. По словам собеседника издания, такими гамбургерами накормили лишь некоторых детей, а остальным якобы дали гречку.
Собеседник Вечерних ведомостей рассказал, что в школу пригласили специально обученного человека, который в присутствии комиссии приготовил бургеры с рыбной котлетой на нескольких учеников. Остальным же после того, как комиссия покинула столовую, раздали другую еду. По словам собеседника, детям, не получившим фишбургеры, было обидно.
Ранее в мэрии рассказали, что после того, как в школе обновили меню, количество питающихся увеличилось, и привели в пример фишбургеры, которые, как говорится на официальном портале городской администрации, детям подают раз в две недели.
Связаться со школой на момент публикации не удалось.
Собеседник Вечерних ведомостей рассказал, что в школу пригласили специально обученного человека, который в присутствии комиссии приготовил бургеры с рыбной котлетой на нескольких учеников. Остальным же после того, как комиссия покинула столовую, раздали другую еду. По словам собеседника, детям, не получившим фишбургеры, было обидно.
Ранее в мэрии рассказали, что после того, как в школе обновили меню, количество питающихся увеличилось, и привели в пример фишбургеры, которые, как говорится на официальном портале городской администрации, детям подают раз в две недели.
Связаться со школой на момент публикации не удалось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
24 января 2025
24 января 2025