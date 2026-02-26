Возрастное ограничение 18+
В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге могут добавить ещё 180 новых мест, сообщается на официальном портале уральской столицы.
На заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и предпринимательской деятельности директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин сообщил, что городские власти готовы добавить в схему НТО 40 мест. Ещё 140 предложений изучают представители районных администраций.
На заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и предпринимательской деятельности директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин сообщил, что городские власти готовы добавить в схему НТО 40 мест. Ещё 140 предложений изучают представители районных администраций.
«В ближайшее время их рассмотрят на заседаниях комиссии по изменению схем размещения объектов нестационарной торговли»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– говорят в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области 21 человека обвиняют в хищении 1,4 миллиона рублей под видом комиссии при аренде
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Предельный тариф в 30 рублей на пассажирские перевозки установили в Свердловской области
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Выставка орхидей пройдёт в екатеринбургском Дендропарке
26 февраля 2026
26 февраля 2026