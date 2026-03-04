Возрастное ограничение 18+
За убийство и покушение на убийство будут судить неадеквата из Нижней Туры
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за убийство и покушение на убийство будут судить неадекватного мужчину из Нижней Туры, который с ножом напал на супружескую пару.
Трагедия произошла 1 августа ночью. Семейная пара, проводив дочь-подростка до автобуса, возвращалась домой, когда мимо них проехал незнакомец на электросамокате. Проезжая мимо, он что-то невнятно сказал в адрес пары, в ответ на что женщина сделала замечание. Тогда он остановился и напал на неё.
Согласно материалам дела, это произошло в период с 04.00 до 05.08 во дворе дома № 6 по улице Серова. По данным прокуратуры, неадекват был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сначала напал на женщину, а затем выхватил нож и переключился на её мужа, заступавшегося за свою супругу. Мужчина сумел увернуться от всех ударов ножом, после чего он вместе со своей женой попытался убежать, но неадекват догнал их и ударил женщину ножом в грудь. После этого он вновь напал на мужчину, и в этот раз успешнее – ему удалось ранить того в область надплечья.
Скрутили нападавшего, напомним, жильцы ближайших домов, проявившие неравнодушие и выбежавшие на крики.
Уголовное дело будет рассматривать Свердловской областной суд.
