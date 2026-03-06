Возрастное ограничение 18+
Насильника и убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному
Фото: Свердловский областной суд
Владимира Александрова, изнасиловавшего и убившего 11-летнюю соседку в Нижнем Тагиле, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Согласно материалам дела, 30 августа 2024 года Александров обманом заманил девочку к себе домой, изнасиловал и задушил, чтобы она об этом никому не рассказала. Её тело нашли на следующий день в подвале дома.
До этого – 5 августа 2024 года – осуждённый также изнасиловал 20-летнюю девушку психическим расстройством, которую также обманом заманил к себе домой.
Свердловский областной суд признал Владимира Александрова виновным в двух изнасилованиях и убийстве ребёнка и приговорил к пожизненному лишению свободы, также обязав выплатить отцу пятиклассницы моральную компенсацию в размере 8 миллионов рублей.
Адвокат осуждённого приговор обжаловал, настаивая на недоказанности вины, но безуспешно.
«Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции по итогам рассмотрения жалобы оставил наказание, назначенное Свердловским областным судом, без изменения»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
