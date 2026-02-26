Возрастное ограничение 18+
«Клиника сердца» освободит помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге до апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Частная «Клиника сердца» покинет помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге. Соответствующее мировое соглашение стороны заключили в Арбитражном суде Свердловской области.
Как следует из материалов на сайте суда, клиника должна освободить арендуемые площади до 23 апреля. Договор аренды между медицинскими организациями действовал с 2010 года.
Ранее Уральский институт кардиологии обратился в суд с иском о расторжении договора аренды с ООО «Клиника сердца».
«Клиника сердца» была создана в 2005 году как проект государственно-частного партнерства при кардиоцентре. Предполагалось, что государственное учреждение будет заниматься бесплатной и высокотехнологичной помощью, а частная структура сосредоточится на платной диагностике и услугах. Клиника размещалась на территории института и использовала его инфраструктуру.
В последние годы взаимодействие организаций привлекло внимание контролирующих органов. В 2025 году ФАС начала проверку закупок медицинских услуг институтом, указав на признаки возможных преимуществ для частной клиники. Кроме того, прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из руководителей института. Следствие считает, что закупочная документация формировалась таким образом, чтобы контракты на диагностические исследования получала именно «Клиника сердца». Мероприятие для возрастной категории 18+
Как следует из материалов на сайте суда, клиника должна освободить арендуемые площади до 23 апреля. Договор аренды между медицинскими организациями действовал с 2010 года.
Ранее Уральский институт кардиологии обратился в суд с иском о расторжении договора аренды с ООО «Клиника сердца».
«Клиника сердца» была создана в 2005 году как проект государственно-частного партнерства при кардиоцентре. Предполагалось, что государственное учреждение будет заниматься бесплатной и высокотехнологичной помощью, а частная структура сосредоточится на платной диагностике и услугах. Клиника размещалась на территории института и использовала его инфраструктуру.
В последние годы взаимодействие организаций привлекло внимание контролирующих органов. В 2025 году ФАС начала проверку закупок медицинских услуг институтом, указав на признаки возможных преимуществ для частной клиники. Кроме того, прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из руководителей института. Следствие считает, что закупочная документация формировалась таким образом, чтобы контракты на диагностические исследования получала именно «Клиника сердца». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Одного из руководителей Уральского института кардиологии обвиняют в действиях в интересах частной клиники
26 февраля 2026
26 февраля 2026