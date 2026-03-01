Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 10 возгораний, из них 5 произошли в жилом секторе. Огнеборцам удалось спасти 10 человек. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Алапаевске на улице Толмачева загорелось имущество в подъезде на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 2 м². Сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств вывели из задымленного подъезда двух человек. С огнем справились за 3 минуты. В тушении участвовали 11 пожарных и две единицы техники.Еще один пожар произошел на улице Фрунзе в Екатеринбурге. Огонь повредил квартиру на втором этаже девятиэтажного дома, площадь пожара составила 20 м². С помощью спасательных устройств пожарные вывели из здания восемь человек. Еще 21 житель покинул дом самостоятельно по лестничным маршам. Возгорание ликвидировали за 22 минуты. В тушении участвовали 22 человека личного состава и семь единиц техники.По данным МЧС России по Свердловской области, 10% пожаров за сутки произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В 20% случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки. Еще 10% возгораний связаны с неосторожным обращением с огнем, а в 10% случаев пожары возникли из-за самовозгорания литий-ионной батареи. Мероприятие для возрастной категории 18+