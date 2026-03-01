В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вчера вечером на 6-м км ЕКАД в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.По предварительным данным, 64-летний житель Верхней Пышмы, имеющий 29-летний стаж вождения, управлял автомобилем «Фольксваген Тигуан» и двигался со стороны Тюменского тракта в направлении Челябинского тракта. На одном из участков дороги машина съехала с проезжей части и врезалась в дорожное ограждение.Прибывшие на место экстренные службы установили, что водитель скончался до приезда бригады скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, по факту ДТП проводится проверка. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину гибели мужчины.В ведомстве также призвали водителей внимательно относиться к своему самочувствию перед поездками и не садиться за руль при ухудшении здоровья. Мероприятие для возрастной категории 18+