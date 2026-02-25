Возрастное ограничение 18+

Метели и морозы ожидаются в выходные в Свердловской области

16.50 Пятница, 6 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» прогнозируют аномальные для весны морозы в Свердловской области. В выходные ожидаются метели и похолодание до -33°C.

В субботу, 7 марта, в регионе небольшой, местами умеренный снег ночью -17...-12°C, на севере до -22°C, на крайнем севере до -27°C; днем -11...-6°C, на севере до -16°C, на крайнем севере до -21°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.

В Екатеринбурге снег, ночью -14...-12°C, днём -8...-6°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.

В воскресенье, 8 марта, в Свердловской области ночью -23...-18°C, на крайнем юге -16...-11°C, на севере до -28°C, на крайнем севере до -33°C, снег, местами сильный; днём -11...-6°C, в низинах до -16°C, на севере -25...-20°C, небольшой, в отдельных районах снег, метель. Ветер ночью на крайнем юге южный 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

В столице Урала снег, ночью -14...-12°C, днём -9...-7°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
