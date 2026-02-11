Возрастное ограничение 18+
После отставки Яна Габинского Уральский кардиоцентр выселяет частную «Клинику сердца»
За время после создания он стала не просто соседним медцентром, а встроенным подрядчиком системы института
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральский институт кардиологии подал иск о расторжении договора аренды с ООО «Клиника сердца». Арбитражный суд Свердловской области принял заявление к производству, заседание назначено на 3 марта.
Иск подан самим государственным медучреждением — научно-практическим центром специализированных видов помощи «Уральский институт кардиологии».
Фактически речь идёт о попытке выселить частную клинику, которая много лет работала внутри системы института и считалась одним из ключевых проектов эпохи его бывшего руководителя Яна Габинского.
Частная «Клиника сердца» создавалась в 2005 году как проект государственно-частного партнёрства при кардиоцентре. Идея заключалась в разделении потоков: госцентр занимался бесплатной и высокотехнологичной помощью, частная структура — платной диагностикой и услугами. Клиника размещалась на территории института и пользовалась его инфраструктурой, что изначально считалось частью партнёрской модели.
Однако со временем она стала не просто соседним медцентром, а встроенным подрядчиком системы института. Сначала частная клиника работала на площадях института. Позже схема стала «двусторонней»: институт начал закупать у неё диагностические услуги, включая компьютерную томографию, и фактически стал зависимым от установленного у клиники оборудования.
Один из ключевых эпизодов — томограф, который находился в собственности частной структуры и использовался для обследований пациентов кардиоцентра. Именно эта схема, как сообщали СМИ, стала одной из причин конфликта на фоне смены руководства.
В 2025 году ФАС начала проверку взаимодействия Уральского института кардиологии и «Клиники сердца». Антимонопольщики указали на признаки соглашения, которое могло создавать преимущественные условия для частной структуры при проведении закупок медицинских услуг государственным учреждением.
По данным проверки, институт проводил торги таким образом, что контракт получала именно эта клиника. Речь шла о диагностике и КТ на десятки и сотни миллионов рублей.
После смены руководства в медицинской среде и проверках контролирующих органов звучали оценки, что кардиоцентр мог недополучать доходы из-за сложившейся схемы взаимодействия с частной клиникой. Формально эти выводы пока не закреплены судебными решениями, однако именно финансовые вопросы стали одним из ключевых факторов пересмотра отношений между структурами.
Ян Габинский возглавлял кардиоцентр около сорока лет и фактически создал его нынешнюю систему. В 2025 году по инициативе нового главы областного Минздрава Татьяны Свиновой контракт с ним не продлили. Формально — из-за возраста (Габинскому 73), но увольнение сопровождалось проверками Минздрава, фонда ОМС и Росздравнадзора.
После его ухода в институте начались кадровые перестановки и пересмотр имущественных и финансовых схем. Иск о расторжении договора аренды с «Клиникой сердца», по сути, стал продолжением этой линии.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Клиника сердца» на 100% принадлежит Людмиле Долниковской, она же является директором организации. Выручка юрлица за 2024 год составила 263,7 млн рублей, чистая прибыль — 998 тысяч рублей.
