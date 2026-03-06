В преддверии праздника в «РЖД» посчитали количество сотрудниц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне Международного женского дня глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров озвучил статистику о роли женщин в компании. В ходе сетевого селекторного совещания руководитель холдинга сообщил, что треть от общего числа работников РЖД составляют представительницы прекрасного пола.Особенно высока доля женщин на целом ряде ключевых железнодорожных специальностей. Например, профессия приёмосдатчика груза и багажа почти полностью женская — 96% от общей численности (то есть, около 10 тысяч сотрудниц). Столько же женщин трудятся сигналистами, также занимая 96% этих рабочих мест.Значительное присутствие прекрасного пола наблюдается и на других важных участках. Почти 19 тысяч женщин работают дежурными по станции, что превышает 77% от всех работников этой профессии. На переездах ситуация схожая: 83% дежурных по переезду (а это 8,3 тысячи человек) — женщины.В пассажирском комплексе представительницы прекрасного пола также являются основной движущей силой. Среди проводников АО «ФПК» их доля достигает почти 80% — это 25,1 тысячи сотрудниц. А должность дежурного помощника начальника вокзала в 93% случаев занимают женщины, и таких специалистов насчитывается порядка 1,5 тысяч. Мероприятие для возрастной категории 18+