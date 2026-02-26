Возрастное ограничение 18+
Директора красноуральской школы оштрафовали за несоблюдение антитеррористической защищённости
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуральске директора одной из местных школ оштрафовали из-за нарушения требований к антитеррористической защищённости учебного заведения.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, назначению штрафа предшествовала совместная проверка надзорного ведомства с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.
В суд директор школы не явился. Однако он направил письменное согласие с протоколом об административном правонарушении. Суд учёл личность руководителя учреждения, а также отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
«Ревизия выявила нарушения в работе частного охранного предприятия "Горец", которое по муниципальному контракту отвечает за физическую охрану школы и обеспечение пропускного режима»,
– уточнили в пресс-службе.
