Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Свердловской области транспортные прокуроры выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов на путях рядом со станцией Адуй. Инцидент произошел вчера около 14.30. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По предварительной информации, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Адуй Свердловской железной дороги, с рельсов сошли два порожних вагона. В результате происшествия никто не пострадал.
В надзорном ведомстве уточнили, что задержек движения поездов не было. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы, специалисты устраняют последствия схода подвижного состава. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительной информации, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Адуй Свердловской железной дороги, с рельсов сошли два порожних вагона. В результате происшествия никто не пострадал.
В надзорном ведомстве уточнили, что задержек движения поездов не было. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы, специалисты устраняют последствия схода подвижного состава. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию