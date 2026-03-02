В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области транспортные прокуроры выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов на путях рядом со станцией Адуй. Инцидент произошел вчера около 14.30. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.По предварительной информации, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Адуй Свердловской железной дороги, с рельсов сошли два порожних вагона. В результате происшествия никто не пострадал.В надзорном ведомстве уточнили, что задержек движения поездов не было. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы, специалисты устраняют последствия схода подвижного состава. Мероприятие для возрастной категории 18+