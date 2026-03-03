Возрастное ограничение 18+
Кардиолог и эндокринолог СОКБ №1 провели первый выездной приём в Ивделе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 начали совершать выезды в город Ивдель, расположенный на севере региона. За первый такой выездной сеанс они приняли 25 пациентов.
Как поясняет официальный «рупор» Свердловского минздрава «Здоровье уральцев», в состав выездной бригады вошли два опытных эксперта: заведующий кардиологическим отделением Александр Быков (он же — главный внештатный кардиолог минздрава) и заведующая эндокринологическим отделением Татьяна Грачёва. Они провели не только осмотры жителей Ивделя, но и просветительскую работу. Помимо лечебной работы, для жителей города были организованы обучающие занятия — школы здоровья. Занятия по профилям «хроническая сердечная недостаточность» и «сахарный диабет» собрали большое количество слушателей.
Важным моментом выезда стал обход главным кардиологом области терапевтического отделения и реанимации местной больницы. В ходе обхода совместно с заведующими ивдельской больницы была скорректирована тактика лечения нескольких тяжелых пациентов. Это позволило повысить эффективность терапии прямо на месте без необходимости транспортировки больных в Екатеринбург.
Подобные выезды стали необходимы в силу отдаленности территории, жители которых не имеют регулярного доступа к узким специалистам. И «дебют» показал высокую востребованность подобных мероприятий. Уже во второй половине марта Ивдель посетит следующая бригада врачей областной больницы.
