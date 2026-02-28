Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском районе Светлый на час «пропали» автобусы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы сообщают, что из микрорайона Светлый целый час было невозможно уехать из-за отсутствия общественного транспорта.
Как рассказала местная жительница Е1.ru, не ходили ни 83-й, ни 42-й. Людям пришлось час стоять на морозе.
В городском департаменте транспорта подтвердили проблему с двумя маршрутами и назвали её недопустимой, но не смогли сказать, почему автобусы перестали ходить.
Отмечается, что такой сбой в Светлом происходит не впервые. 27 февраля люди тоже не могли дождаться автобуса. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Зафиксирован сбой в работе автобусных маршрутов № 42 и № 83, следующих от микрорайона "Светлый". Выявлены грубые нарушения регулярности движения, из-за чего автобусы вовремя не вышли с конечной остановки. Такая ситуация является недопустимым нарушением условий муниципального контракта»,
– говорится в ответе.
