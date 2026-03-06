Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку после сообщений о школьной драке в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура намерена проверить школу, в которой, по сообщениям СМИ, шестиклассница серьёзно избила мальчика из параллели.
Также представители ведомства намерены проверить работу органов системы профилактики и опросить директора и сотрудников школы.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность опубликованной информации, установит обстоятельства инцидента между подростками»,
– сообщили в прокуратуре области.
СМИ сообщают о школьной драке в Нижнем Тагиле
06 марта 2026