У жителя Туринска конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске 29-летнего местного жителя лишили «Лады Приоры» за то, что он ездил на ней в нетрезвом состоянии.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, впервые мужчину застали пьяным за рулём 10 июля 2023 года. Тогда его наказали штрафом и лишили прав на 1 год 7 месяцев. Однако в октябре 2025 года, когда его вновь остановили сотрудники ДПС, он снова был пьян – алкотестер показал 0,432 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно).
Туринский районный суд в качестве наказания назначил ему 250 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Также у виновного конфисковали в доход государства его автомобиль. Приговор вступил в законную силу.
