Возрастное ограничение 18+
В Каменск-Уральском задержали беглеца из федерального розыска
Скриншот из видео: ГУФСИН России по Свердловской области
Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по решению суда Красноярского края.
Ранее гражданин был осуждён по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба) к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно. Мужчина должен был регулярно появляться в уголовно-исполнительной инспекции, однако систематически игнорировал отметки и фактически скрылся от контроля УИИ. В соответствии со ст. 74 УК РФ условный срок был заменён реальным лишением свободы, после чего беглец был объявлен в федеральный розыск.
Свердловские оперативники совместно с коллегами из Красноярского края установили, что мужчина скрывается в одной из квартир Каменска-Уральского. При задержании гражданин спокойно смотрел по телевизору криминальную хронику. Сейчас он находится под стражей и вскоре будет этапирован в исправительное учреждение для отбывания назначенного судом наказания. Мероприятие для возрастной категории 18+
