Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в убийстве медсестры из Рефтинского поместили в СИЗО
Фото: Асбестовский городской суд
Сергея Блискунова, обвиняемого в убийстве 38-летней медсестры и матери шестерых детей Виктории Блискуновой в Рефтинском, поместили в СИЗО.
Асбестовский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет там до 3 мая 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, 4 марта 2026 года Блискунов пришёл в больницу, где работала его бывшая жена, и напал на неё. На теле женщины насчитали не менее 18 ножевых ранений. Сообщается, что в этот момент Сергей Блискунов был пьян. Мероприятие для возрастной категории 18+
Асбестовский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет там до 3 мая 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, 4 марта 2026 года Блискунов пришёл в больницу, где работала его бывшая жена, и напал на неё. На теле женщины насчитали не менее 18 ножевых ранений. Сообщается, что в этот момент Сергей Блискунов был пьян. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд Екатеринбурга заключил под стражу 16-летнего юношу по делу о попытке поджога на ж/д станции
02 марта 2026
02 марта 2026
В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру
04 марта 2026
04 марта 2026