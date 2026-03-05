Возрастное ограничение 18+

Обвиняемого в убийстве медсестры из Рефтинского поместили в СИЗО

13.05 Пятница, 6 марта 2026
Фото: Асбестовский городской суд
Сергея Блискунова, обвиняемого в убийстве 38-летней медсестры и матери шестерых детей Виктории Блискуновой в Рефтинском, поместили в СИЗО.

Асбестовский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет там до 3 мая 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, 4 марта 2026 года Блискунов пришёл в больницу, где работала его бывшая жена, и напал на неё. На теле женщины насчитали не менее 18 ножевых ранений. Сообщается, что в этот момент Сергей Блискунов был пьян.

Юлия Медведева
Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
