Почти половина малого бизнеса в России принадлежит женщинам





– пояснил Влад Федулов. «Успех женщин-предпринимателей на платформе Авито я во многом связываю с возможностью прямого общения с клиентом. Женщины исторически сильны в коммуникациях, что помогает им легко вступать в диалог, выяснять предпочтения, корректировать стратегию на основе спроса и клиентских отзывов. Со своей стороны мы стремимся обеспечить всем пользователям широкий спектр технологичных инструментов для комфортного и эффективного взаимодействия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В России почти каждый второй бизнес в секторе МСП – с женским лицом: женщины составляют 41,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в первом комплексном исследовании женского предпринимательства, подготовленном технологической платформой Авито и Минэкономразвития и на основе кросс-анализа данных.По данным Минэкономразвития, на январь 2026 года в стране зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей – на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Ядро женского бизнеса – женщины 35-44 лет (53% всех ИП), они реже берут кредиты (38% заёмщиков), быстрее их погашают, делают ставку на социальную и креативную составляющие, а запуск дела часто положительно влияет на решение о рождении детей – особенно во втором декрете. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила три устойчивые тенденции: осознанность, влияние на демографию и преемственность (желание передать бизнес детям).Аналогичный тренд на Авито: в 2025 году число женщин-продавцов выросло на 102% (против 84% у мужчин), среднемесячный прирост – 6%. Более половины – в возрасте 35-44 лет, 60% предпочитают формат ООО для защиты активов и масштабирования.Ещё один тренд – рост присутствия женского бизнеса в туризме, IT, сельском хозяйстве, производстве. Также в Авито отмечают, что женщин стало больше в таких отраслях как «готовый бизнес и оборудование», «автосервис», «запчасти».Управляющий директор Авито Влад Федулов связывает успех с сильными навыками коммуникации женщин.Исследование фиксирует зрелость женского предпринимательства как системного фактора экономики с государственной и цифровой поддержкой. Мероприятие для возрастной категории 18+