Более 20 тонн яблок ввезли в Екатеринбург без уведомления Россельхознадзора
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступили две партии свежих яблок общим весом 20,62 тонн, о ввозе которых надзорное ведомство не было своевременно уведомлено. Нарушение выявили 5 марта при проверке данных в системе ФГИС «Аргус-Фито». Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По информации ведомства, продукцию отправили в Екатеринбург из Кабардино-Балкарской Республики. Компания-получатель в установленные сроки не направила уведомление о поступлении подкарантинной продукции, что является обязательным требованием при перевозке таких грузов.
Кроме того, в информационной системе отсутствуют сведения о завершении перевозки яблок. Карантинные сертификаты на продукцию также не были погашены после доставки.
В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора уточнили, что организации объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора уточнили, что организации объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
