Воспитанники свердловских спортшкол провели праздничные акции накануне Международного женского дня

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– сказал Алексей Свалов. «Каждый год вместе со СШ Единоборств и Верхнепышминским трамваем в преддверии 8 марта мы поздравляем всех женщин, которых успеем встретить за поездку из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. Видеть улыбки на лицах девочек, девушек и женщин – бесценно. В этом году мы расширили географию акции. В Нижнетагильской СШ Тагилстрой подарили тюльпаны мамам, которые привели своих детей на тренировку и юным спортсменкам. Я благодарен Тимуру Галлямову, Николаю Пляшкуну и компании "Верхнепышминский трамвай" за позитивные эмоции, которые мы вместе дарим прекрасной половине человечества»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Воспитанники свердловских спортивных школ «Единоборств» и «Тагилстрой» поздравили женщин в преддверии 8 Марта.Воспитанники спортшколы «Единоборств» вместе с координатором проекта «Выбор сильных» в регионе, депутатом областного Заксобрания Алексеем Сваловым и двукратным чемпионом мира по самбо Тимуром Галлямовым поздравили женщин в Верхнепышминском трамвае. А воспитанники «Тагилстроя» вместе с тренером спортивной школы Николаем Пляшкуном встретили с тюльпанами девочек-самбисток и мам, которые привели ребят на тренировку.Мероприятие для возрастной категории 18+