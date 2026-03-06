В Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ночь на 8 марта местами по территории Свердловской области ожидается сильный снег, днем прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Об ухудшении погодных условий сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости, образовании снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Жителям рекомендуют по возможности ограничить поездки на автомобиле, воздержаться от работы на открытом воздухе и на высоте, а также избегать использования пиротехники.В экстренных ситуациях МЧС советует звонить по номерам «101» или «112». Мероприятие для возрастной категории 18+