В Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 8 марта местами по территории Свердловской области ожидается сильный снег, днем прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Об ухудшении погодных условий сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости, образовании снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Жителям рекомендуют по возможности ограничить поездки на автомобиле, воздержаться от работы на открытом воздухе и на высоте, а также избегать использования пиротехники.
В экстренных ситуациях МЧС советует звонить по номерам «101» или «112».
