Про женские образы в творчестве скульптора расскажут в музее Эрнста Неизвестного

Накануне Международного женского дня в Екатеринбурге состоится необычная культурная встреча. Художественный музей Эрнста Неизвестного приглашает гостей на тематическую программу-экскурсию.Мероприятие под названием «Женщины мифа» пройдёт 7 марта и будет приурочено к празднованию 8 Марта. Посетителям музея расскажут о том, как великий скульптор изображал прекрасную половину человечества. В центре внимания окажутся женские образы, созданные мастером на протяжении всей его карьеры.Экскурсия позволит взглянуть на творчество Эрнста Неизвестного через призму мифологии и вечных сюжетов. Гости узнают, какое отражение в его работах нашли героини Древней Греции. Также организаторы обещают рассказать о влиянии мифологических традиций других культур мира на творчество скульптора. Посетители смогут проследить, как менялось восприятие женского начала в пластике и бронзе. Сотрудники музея раскроют символизм и скрытые смыслы, заложенные Неизвестным в скульптурные портреты.Начало программа «Женщины мифа» запланировано на 14.00 по местному времени. Для участия необходимо приобрести лишь входной билет в музей, который — напомним — находится по адресу: Екатеринбург, улица Добролюбова, 14. Мероприятие для возрастной категории 18+