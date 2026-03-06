Возрастное ограничение 18+
Осужденный в Екатеринбурге за шпионаж журналист Эван Гершкович анонсировал книгу о заключении в России
Фото: Вечерние ведомости
Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в 2024 году осудили в Екатеринбурге по делу о шпионаже, написал книгу мемуаров «This Cursed Beautiful Land» о заключении в России. На сайте журналиста книга анонсирована на английском языке, дата начала продаж запланирована на сентябрь 2026 года.
В мемуарах Гершкович расскажет о событиях, предшествовавших его аресту, почти 500 днях, проведенных в российских тюрьмах, а также об обмене заключенными, после которого он вернулся в США.
Гершковича задержали в конце марта 2023 года в ресторане «Буковски Гриль» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. После этого его этапировали в Москву, однако уголовное дело направили для рассмотрения в Свердловский областной суд.
В ходе расследования представители следствия, государственного обвинения и Кремля заявляли, что журналист действовал по заданию ЦРУ. Подтверждающие эти заявления сведения общественности предоставлены не были. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, что характерно для дел по статье о шпионаже.
Свердловский областной суд назначил журналисту 16 лет колонии строгого режима. Эван Гершкович вину не признал и отрицал обвинения в шпионаже. Он заявлял, что приехал в Свердловскую область для подготовки материала об отношении жителей региона к Евгению Пригожину и его ЧВК.
Позднее журналист был передан США в рамках обмена заключенными между странами.
