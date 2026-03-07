Возрастное ограничение 18+

Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского

18.12 Суббота, 7 марта 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Смертельная авария произошла сегодня на 19 км автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в Березовском муниципальном округе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong во время движения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota, за рулем которого находилась женщина.

В результате аварии водитель Toyota получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту аварии назначено расследование.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
