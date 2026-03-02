Компания «РЖД» признана виновной в гибели лося под Невьянском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку инцидента, связанного с гибелью дикого животного на железной дороге. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что смертельное травмирование лося произошло по вине «РЖД».Инцидент случился на перегоне между станциями Невьянск и Быньговский, который относится к инфраструктуре Свердловской железной дороги. В результате наезда подвижного состава, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги», дикому животному были причинены травмы, несовместимые с жизнью.Гибель лося нанесла урон окружающей среде и биологическому разнообразию региона. Специалисты оценили причинённый природе вред в размере 80 тысяч рублей. В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.Ответчиком по делу выступила компания, являющаяся балансодержателем железнодорожной инфраструктуры на данном участке. Исковые требования были предъявлены в пользу специализированного ведомства. Получателем средств должен стать Департамент по охране и регулированию использования животного мира Свердловской области.Судебная инстанция, изучив все обстоятельства дела и доводы надзорного ведомства, приняла решение удовлетворить иск в полном объёме. В настоящее время судебный акт вступил в законную силу и был исполнен: компания «Российские железные дороги» перечислила необходимую сумму на счет уполномоченного органа.