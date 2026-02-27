В Екатеринбурге из вейпшопов изъяли продукции почти на 6 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники отделов полиции №1 и №5 провели проверки в двух магазинах сети «Парящий медведь». В торговых точках обнаружили никотинсодержащую продукцию с признаками подделки и нарушениями маркировки.Как сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев, на одноразовых электронных сигаретах и жидкостях была нанесена некорректная маркировка, которая не подтверждалась данными в официальной базе и не соответствовала требованиям к обороту никотинсодержащей продукции.Один из магазинов работал на пересечении улиц Гагарина и Малышева рядом с учебными корпусами УрФУ. Второй находился в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. По словам Чукреева, эту точку уже проверяли в июле прошлого года, тогда полицейские изъяли более 1500 флаконов жидкостей и около 500 электронных сигарет.Во время последней проверки объем изъятой продукции оказался значительно больше. Общая стоимость изъятых товаров составила около 6 млн рублей.По словам члена общественной палаты Дмитрия Чукреева, полученных материалов достаточно для возбуждения уголовных дел по ч.6 ст.171.1 УК РФ о приобретении, хранении или продаже никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере. Эпизодов может быть два, по каждому магазину отдельно. Мероприятие для возрастной категории 18+