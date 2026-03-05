Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с курьера мошенников взыскали украденные у пенсионера 16 миллионов рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 28-летнего курьера приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за то, что он помог мошенникам похитить у пожилого человека 16 миллионов рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, молодой человек забрал у обманутого пенсионера деньги, а затем передал другому соучастнику преступления.
«С учётом позиции государственного обвинителя Октябрьский районный суд города Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,
– рассказали в ведомстве.
