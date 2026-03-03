Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о школьной драке в Нижнем Тагиле
Кадр из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
В нижнетагильской школе № 45 ученица шестого класса избила мальчика из параллели, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
По данным издания, мальчик сказал что-то неприятное о родителях девочки, чем её сильно обидел. Сначала между шестиклассниками произошла словесная перепалка, но позже девочка силой выволокла мальчика из класса и стала бить, рассказали очевидцы. Ресурс опубликовал кадры драки.
По неподтверждённой информации, что у мальчика может быть перелом или смещение челюсти.
Официально инцидент пока не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
