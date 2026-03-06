Возрастное ограничение 18+
Обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры в Рефтинском заявил, что любил супругу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший муж убитой медсестры и матери шестерых детей Виктории Блискуновой, обвиняемый в зверской расправе над женщиной, Сергей Блискунов заявил сотрудникам асбестовского ОВД, где он содержался, что любил её.
Этими подробностями с Вечерним ведомостями поделился пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, Блискунов плакал и просил прощения.
«Я попросил моих коллег из ОВД Асбеста, где содержался под стражей главный фигурант этой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве матери собственных детей, хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжёлых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно, да. Я же её любил!"», – рассказал полковник Горелых.
Сообщается, что мужчина раскаялся и выразил готовность искупить вину любым путём.
Напомним, Сергея Блискунова поместили в СИЗО до 3 мая 2026 года.
Напомним, Сергея Блискунова поместили в СИЗО до 3 мая 2026 года.
