В Екатеринбурге судят бизнесвумен за хищение 15 миллионов туристических грантов

В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается разбирательство по громкому уголовному делу о мошенничестве с бюджетными средствами. В деле фигурирует внушительная сумма в 15 миллионов рублей.На скамье подсудимых сидит Ирина Чемезова, которую обвиняют в особо крупном хищении. По версии следствия, женщина похитила 15 миллионов рублей, выделенных из бюджета в качестве грантов на развитие туристической инфраструктуры. Действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (она предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы).На очередном заседании, состоявшемся на этой неделе, государственное обвинение озвучило текст обвинительного заключения. Судья Елена Деминцева, в чьём производстве находится данное дело, определила дальнейший порядок исследования доказательств. В ходе процесса сторона защиты заявила ходатайство о полном прекращении уголовного преследования своей подзащитной. Однако суд, изучив доводы адвоката, не нашёл оснований для удовлетворения этого прошения. Таким образом, судебное следствие по делу будет продолжено в обычном порядке с изучением всех материалов и доказательств стороны обвинения.Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 18 марта. Оно начнётся в 16.00 по местному времени в зале № 104 здания суда, расположенного на улице Бажова, 31а. Мероприятие для возрастной категории 18+