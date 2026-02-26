Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге судят бизнесвумен за хищение 15 миллионов туристических грантов

20.16 Пятница, 6 марта 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается разбирательство по громкому уголовному делу о мошенничестве с бюджетными средствами. В деле фигурирует внушительная сумма в 15 миллионов рублей.

На скамье подсудимых сидит Ирина Чемезова, которую обвиняют в особо крупном хищении. По версии следствия, женщина похитила 15 миллионов рублей, выделенных из бюджета в качестве грантов на развитие туристической инфраструктуры. Действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (она предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы).

На очередном заседании, состоявшемся на этой неделе, государственное обвинение озвучило текст обвинительного заключения. Судья Елена Деминцева, в чьём производстве находится данное дело, определила дальнейший порядок исследования доказательств. В ходе процесса сторона защиты заявила ходатайство о полном прекращении уголовного преследования своей подзащитной. Однако суд, изучив доводы адвоката, не нашёл оснований для удовлетворения этого прошения. Таким образом, судебное следствие по делу будет продолжено в обычном порядке с изучением всех материалов и доказательств стороны обвинения.

Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 18 марта. Оно начнётся в 16.00 по местному времени в зале № 104 здания суда, расположенного на улице Бажова, 31а.

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
