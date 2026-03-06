В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В окрестностях Каменска-Уральского заметили бездомных хвостатых малышей. Теперь им срочно разыскивают постоянное жильё или хотя бы временное пристанище.В одной из нор за городом жители Каменска-Уральского обнаружили совсем маленьких щенков, оставшихся без попечения матери. Как сообщают очевидцы, собака-мать родила в этом укрытии, но по неизвестной причине перестала приходить к своему потомству. Сейчас малыши находятся в полном одиночестве в холодной норе.Ситуация осложняется суровыми погодными условиями: на Урале всё ещё стоит холодная погода с ветром, а щенки не имеют возможности согреться. Очевидцы свидетельствуют, что малыши голодны и постоянно дрожат от холода. Людей они боятся и не подходят близко, что делает их спасение более сложным, но всё же возможным. Волонтеры уверены, что при определённом терпении щенков можно приручить и выходить.Животным критически необходимо теплое укрытие и регулярное питание. Волонтеры срочно ищут человека, который сможет предоставить им хотя бы тёплый сарай или любое другое отапливаемое помещение. Главное условие — наличие ответственного взрослого, который сможет регулярно кормить и поить найденышей. В дальнейшем добровольцы планируют заняться пристройством спасённых щенков в добрые руки.По всем вопросам предоставления временного жилья для щенков (передержки) или оказания любой другой помощи можно звонить по указанным телефонам: +7950196-27-02 и +7912658-79-16. Мероприятие для возрастной категории 18+