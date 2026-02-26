Два автобуса столкнулись на Карла Либкнехта в Екатеринбурге





рассказали в пресс-группе. «В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка автобуса маршрута №48. С места ДТП пострадавшая доставлена в ДГКБ 9 для оказания необходимой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В четверг, 5 марта, примерно в час дня в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка.По данным городской ГИБДД, водитель 87-го автобуса не выдержал дистанцию до 48-го. В беседе виновник пояснил, что не смог остановиться из-за наледи на проезжей части.Отдельно отмечается, что водители уехали с места аварии в отделения ГИБДД для оформления процессуальных документов, не проверив, были ли пострадавшие. В отношении обоих вынесли определения об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП).Проверка по факту аварии продолжается. Мероприятие для возрастной категории 18+