Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге будут учить тушить ландшафтные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявили набор на курс подготовки добровольных ландшафтных пожарных. Учёба начнётся 19 марта, а вести занятия будут активисты движения «Добровольцы быстрого реагирования» вместе с экспертом «Авиалесоохраны».
Как сообщили Вечерним ведомостям представители движения, курс могут пройти все, кому интересна тема лесных и торфяных пожаров.
В рамках курса запланировано девять занятий, шесть из которых будут онлайн. Также в планах выездная встреча с практикой.
Курс бесплатный, однако пройти его могут только совершеннолетние. Для участия необходима регистрация.
«Добровольцы быстрого реагирования» позиционируют себя как объединение людей, неравнодушных к теме природных пожаров. Активисты отмечают, что они прошли обучение в Уральской авиабазе и в Центре профилактики ландшафтных пожаров. В тушение пожаров они участвуют с 2021 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили Вечерним ведомостям представители движения, курс могут пройти все, кому интересна тема лесных и торфяных пожаров.
«На занятиях разберём причины пожаров, кто занимается их тушением, как тушить эффективно и безопасно для себя и окружающих, какую помощь можно оказать в решении проблемы лесных и торфяных пожаров, находясь дома или на природе»,
– рассказали волонтёры.
В рамках курса запланировано девять занятий, шесть из которых будут онлайн. Также в планах выездная встреча с практикой.
Курс бесплатный, однако пройти его могут только совершеннолетние. Для участия необходима регистрация.
«Добровольцы быстрого реагирования» позиционируют себя как объединение людей, неравнодушных к теме природных пожаров. Активисты отмечают, что они прошли обучение в Уральской авиабазе и в Центре профилактики ландшафтных пожаров. В тушение пожаров они участвуют с 2021 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
27 февраля 2026
27 февраля 2026