Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области изменили порядок расчёта зарплат главврачей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова утвердила новое положение о заработной плате главных врачей.
«Сигнал Урал» пишет, что заработная плата по-прежнему состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а оклад представляет собой среднюю зарплату медработников региона с повышающими коэффициентами. Однако в новой версии положения прописано, что средняя зарплата по отрасли не учитывает зарплаты врачей и их заместителей.
Также изменились критерии повышающих коэффициентов. Так, например, на зарплату теперь будет влиять применение высокотехнологичных методов лечения, оказание паллиативной помощи (комплекс мероприятий, направленных на облегчение боли и других тяжёлых симптомов у людей с неизлечимыми заболеваниями) и наличие обособленных структурных подразделений.
Кроме этого, этим приказом Савинова утвердила комиссию, которая будет оценивать эффективность работы главных врачей. Её возглавит первый заместитель министра Игорь Пушкарев. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сигнал Урал» пишет, что заработная плата по-прежнему состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а оклад представляет собой среднюю зарплату медработников региона с повышающими коэффициентами. Однако в новой версии положения прописано, что средняя зарплата по отрасли не учитывает зарплаты врачей и их заместителей.
Также изменились критерии повышающих коэффициентов. Так, например, на зарплату теперь будет влиять применение высокотехнологичных методов лечения, оказание паллиативной помощи (комплекс мероприятий, направленных на облегчение боли и других тяжёлых симптомов у людей с неизлечимыми заболеваниями) и наличие обособленных структурных подразделений.
Кроме этого, этим приказом Савинова утвердила комиссию, которая будет оценивать эффективность работы главных врачей. Её возглавит первый заместитель министра Игорь Пушкарев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области 21 человека обвиняют в хищении 1,4 миллиона рублей под видом комиссии при аренде
26 февраля 2026
26 февраля 2026
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
28 февраля 2026
28 февраля 2026
В Ревде рабочий погиб после выброса расплавленного металла, перед судом предстанут его коллеги
02 марта 2026
02 марта 2026