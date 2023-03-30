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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
Общество
Фото с личной страницы во «ВКонтакте»
В ФСБ заявили о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже.
Сообщается, что он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.
Напомним, Эван Гершкович перестал выходить на связь со своей редакцией со вчерашнего дня, о чем рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков.
Ранее мы также сообщали, что читатель «Вечерних ведомостей» стал свидетелем задержания в центре Екатеринбурга – у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта. Предполагается, что тем задержанным может быть журналист The Wall Street Journal.
Сообщается, что он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.
Напомним, Эван Гершкович перестал выходить на связь со своей редакцией со вчерашнего дня, о чем рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков.
Ранее мы также сообщали, что читатель «Вечерних ведомостей» стал свидетелем задержания в центре Екатеринбурга – у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта. Предполагается, что тем задержанным может быть журналист The Wall Street Journal.
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