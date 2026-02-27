Возрастное ограничение 18+
В Красноуфимске за мошенничество оштрафовали гендиректора клининговых компаний
Фото: прокуратура Свердловской области
В Красноуфимске к крупном штрафу приговорили генерального директора клининговых компаний ООО «Вимекс Групп» и ООО «Клининг Вимэкс» Максима Виноградова. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий.
Согласно материалам в период с апреля 2023 года по январь 2024 года Виноградов получил субсидии на частичную оплату труда для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, и присвоил себе, соврав в отчётах о выплатах. Общую сумму ущерба, которую Максим Виноградов причинил областному бюджету, оценили в 780,3 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что подсудимый не признал свою вину, но добровольно возместил ущерб на сумму 100 тысяч рублей.
Красноуфимский районный суд назначил ему штраф в размере 450 тысяч рублей, а также взыскал с осуждённого в пользу Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 680,3 тысячи рублей.
