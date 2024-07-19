Возрастное ограничение 18+
Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
Фото: Вечерние ведомости
Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу Свердловский областной суд назначил 16 лет колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.
Напомним, журналиста обвиняют в шпионаже «по заданию ЦРУ». По версии следствия, Гершкович приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист не признал вину, уверяя, что приезжал ради подготовки материала об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК. Его задержали в прошлом году в Екатеринбурге.
Всего было два заседания по существу, на одном из которых прошли прения сторон. Одним из свидетелей обвинения выступил депутат свердловского регпарламента, единоросс Вячеслав Вегнер.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что спецслужбы США и РФ ведут контакты по возможности обмена, сегодня пресс-секретарь Кремля Песков не стал комментировать ситуацию с Гершковичем.
Напомним, журналиста обвиняют в шпионаже «по заданию ЦРУ». По версии следствия, Гершкович приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист не признал вину, уверяя, что приезжал ради подготовки материала об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК. Его задержали в прошлом году в Екатеринбурге.
Всего было два заседания по существу, на одном из которых прошли прения сторон. Одним из свидетелей обвинения выступил депутат свердловского регпарламента, единоросс Вячеслав Вегнер.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что спецслужбы США и РФ ведут контакты по возможности обмена, сегодня пресс-секретарь Кремля Песков не стал комментировать ситуацию с Гершковичем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию