Свердловчан до 35 лет приглашают на Международный фестиваль молодёжи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области приглашают поучаствовать в Международном фестивале молодёжи (МФМ), который собираются провести в Екатеринбурге с 11 по 17 в сентября.
Сообщается, что на участие в фестивале уже подали заявки более 30 тысяч молодых людей из 168 стран мира.
Программа фестиваля включает дискуссии, лекции, шоу, спортивные состязания, волонтёрскую деятельность и экскурсии. Принять участие могут подростки от 14 лет и молодые люди до 35 лет.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте wyffest.com. Мероприятие для возрастной категории 18+
