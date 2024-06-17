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Дело подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича передали в Свердловский областной суд
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Дело американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого весной прошлого года задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже «по заданию ЦРУ», передали в суд.
Там также подчеркнули, что Гершкович тщательно конспирировался, и указали, что предварительное следствие вели специалисты Следственного управления ФСБ России.
Известно, что уголовное дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.
«Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники»,
– говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.
Там также подчеркнули, что Гершкович тщательно конспирировался, и указали, что предварительное следствие вели специалисты Следственного управления ФСБ России.
Известно, что уголовное дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.
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