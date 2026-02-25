Свердловская область готовится к пожароопасному сезону

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области продолжается подготовка к весенне-летнему сезону, который всегда сопряжен с высокими рисками природных пожаров. О принимаемых мерах рассказал губернатор Денис Паслер.Как поясняет губернатор, леса занимают подавляющую часть территории региона — 82,6% от общей площади. Лесной фонд области составляет внушительную цифру — более 16 миллионов гектаров. Чтобы защитить эти угодья, специалистами Уральской авиабазы проделана масштабная работа.В лесах Среднего Урала сформировано более 2 тысяч специальных маршрутов, по которым в течение года будут осуществлять обходы государственные лесные инспекторы. Планируется, что за год они проведут 19 тысяч патрулирований территории. Параллельно с наземными службами за обстановкой следят и с воздуха. Сотрудники Уральской авиабазы мониторят ситуацию, чтобы своевременно заметить малейшее возгорание. Координирует действия всех служб диспетчерская служба авиабазы, которая управляет работой наземных и авиационных групп.На страже лесов стоят и современные технологии. В борьбе с огнём задействуют беспилотные летательные аппараты. Кроме того, огромные лесные территории контролирует система дистанционного мониторинга «Лесохранитель», в которую интегрировано 117 камер видеонаблюдения. Эти камеры позволяют оперативно получать информацию о задымлениях в режиме реального времени.В областном бюджете на 2026 год на сбережение лесов от пожаров заложено почти 720 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на патрулирование лесов и проведение восстановительных работ. Часть финансирования направят на обеспечение бесперебойной работы Уральской авиабазы и закупку необходимого оборудования. Мероприятие для возрастной категории 18+