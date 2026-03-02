Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Асбеста взыскала с дроппера из Ростовской области 250 тысяч рубле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура взыскала с жителя Ростовской области 250 тысяч рублей, которые пенсионерка из Асбеста перевела ему 23 ноября 2024 года.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщина стала жертвой мошенников и перевела свои сбережения на чужой счёт. Позже она обратилась в прокуратуру города. Ведомство провело проверку, установило факт неосновательного обогащения и обратилось в Азовский городской суд Ростовской области с иском о взыскании средств пенсионерки.
Суд исковые требования удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда прокуратура Асбеста намерена проконтролировать. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщина стала жертвой мошенников и перевела свои сбережения на чужой счёт. Позже она обратилась в прокуратуру города. Ведомство провело проверку, установило факт неосновательного обогащения и обратилось в Азовский городской суд Ростовской области с иском о взыскании средств пенсионерки.
Суд исковые требования удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда прокуратура Асбеста намерена проконтролировать. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию