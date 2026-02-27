Свердловчане стали победителями и призерами Кубка России по биатлону

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловские спортсмены успешно выступили в финале Кубка России по биатлону в Златоусте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.Свердловчанка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России. Помимо этого, она завоевала малые Кубки в спринтерских гонках и масс-стартах.В мужском зачете второе место занял Кирилл Бажин. Он также стал обладателем малого Кубка России в программе гонок преследования.Еще один представитель региона, Савелий Коновалов, одержал победу в гонке преследования на 12,5 км. Он финишировал первым с флагом Свердловской области. Эта победа стала для спортсмена первой на этапе Кубка России, по итогам турнира он признан лучшим молодым биатлонистом соревнований.Кубок России включал 11 личных стартов, которые в течение зимы проходили в Ханты-Мансийск, Тюмень, Рыбинск и Златоуст. Мероприятие для возрастной категории 18+