Грузопоток на СвЖД сократился в начале года на фоне роста ключевых позиций

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Администрация Свердловской железной дороги поделилась статистикой о грузоперевозках, осуществлённых в начале 2026 года. По опубликованным цифрам заметно, что грузопоток сократился в первые месяцы года.В январе и феврале на Свердловской железной дороге было погружено 18,6 миллиона тонн различных грузов. Этот показатель оказался на 6,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Основной причиной отрицательной динамики стало снижение объемов предъявления массовых грузов. Спад активности в металлургической и строительной отраслях продолжает оказывать давление на показатели погрузки.Несмотря на общее сокращение, ряд важных сегментов грузоперевозок продемонстрировал уверенный рост. Значительный вклад в сохранение объёмов перевозок внесла нефтяная отрасль. За два месяца на магистрали было погружено 6 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Рост в этом сегменте составил 3,4% по сравнению с прошлым годом.Положительную динамику показал сектор химических и минеральных удобрений. Объём их погрузки достиг 3,2 миллиона тонн, что на 1,6% превышает прошлогодний результат. Также положительную тенденцию продемонстрировали перевозки промышленного сырья и формовочных материалов. Здесь рост составил 2,3%.Эти данные свидетельствуют о структурных изменениях в структуре грузопотока магистрали. В то время как традиционные массовые грузы показывают спад, перевозки продукции более высоких переделов остаются в плюсе. Мероприятие для возрастной категории 18+