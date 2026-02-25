Возрастное ограничение 18+
Тридцатиградусные морозы вновь ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Погода не спешит радовать жителей Свердловской области тёплыми весенними днями. Синоптики вновь прогнозируют морозы до -35°C.
В четверг, 5 марта, в регионе ночью -21...-16°C, на севере до -26°C, на крайнем севере -33...-28°C; днём -17...-12°C, на юго-западе до -9°C, на севере преимущественно без осадков, на юге небольшой снег. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала ночью -18...-16°C, умеренный снег; днём -14...-12°C, небольшой снег. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 6 марта, в Свердловской области ночью на юго-западе -25...-20°C, на севере и юго-востоке до -30°C, на крайних севере и востоке до -35°C, преимущественно без осадков; днём -12...-7°C, на крайних севере и востоке -17°C, местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -23...-21°C, преимущественно без осадков, днём -11...-9°C, небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 5 марта, в регионе ночью -21...-16°C, на севере до -26°C, на крайнем севере -33...-28°C; днём -17...-12°C, на юго-западе до -9°C, на севере преимущественно без осадков, на юге небольшой снег. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала ночью -18...-16°C, умеренный снег; днём -14...-12°C, небольшой снег. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 6 марта, в Свердловской области ночью на юго-западе -25...-20°C, на севере и юго-востоке до -30°C, на крайних севере и востоке до -35°C, преимущественно без осадков; днём -12...-7°C, на крайних севере и востоке -17°C, местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -23...-21°C, преимущественно без осадков, днём -11...-9°C, небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Морозы до -37°C прогнозируют в Свердловской области
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
27 февраля 2026
27 февраля 2026