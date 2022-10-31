На уничтоженных Калиновских полях заработал пролоббированный властями ТЛЦ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Калиновки с горечью сообщают: на бывшие Калиновские поля, которые уничтожили ради строительства транспортно-логистического центра, уже везут первые контейнеры с «драгоценными» грузами. Настолько «драгоценными», что перевесили ценность плодородных земель, лесов, краснокнижных животных и даже российских законов.Сегодня, 1-го ноября, начал работу ТЛЦ «Уральский». Пока жители Калиновки, Шарташа, Орджоникидзевского района льют из-за этого слёзы, в провластных изданиях — опять волна пафосных рекламных публикаций, заполненных цифрами. «Мощность на первом же этапе 300 тысяч ДФЭ!» (чтобы это ни значило), «финансирование в 12 миллиардов рублей», «5 тысяч контейнерных поездов в год», «250 рабочих мест». Вот эти цифры и застят глаза бизнесменам и чиновникам, которые всеми правдами и неправдами пропихивали проект, наплевав на другие цифры. Например, на такую — 40 тысяч подписей жителей Екатеринбурга, требующих прекратить уничтожение Калиновских полей и для ТЛЦ подыскать другое место. Это мнение было попросту проигнорировано. И, конечно, в сегодняшних «победных» статьях об открытии «Уральского» нет и упоминания о каких-то там протестах.Меж тем, в примере с ТЛЦ «Уральским» отражается вся российская реальность. Любой проект, обещающий сиюминутную выгоду одним и эффектные показатели в отчётности для других, пропихивается всеми заинтересованными лицами, невзирая на интересы людей, которых это может больно коснуться, на родные берёзки (о которых вспоминают, когда надо в пропагандистских целях нагнать патриотизму), на законы (которые, между прочим, защищают природные ресурсы страны и комфортное проживание граждан). Невзирая и на обещания президента страны.Президент Путин, кстати, в курсе? Именно к нему слёзно обращались жители Калиновки в самом «начале пути», когда стало известно, какую «прелесть» в виде расширенной железной дороги, небоскрёбов из контейнеров и бесконечных шеренг из автофур подпихивают к ним под бок. В администрацию президента несколько раз отвозили подписи противников ТЛЦ, лично общались с его сотрудниками, умоляя перенести стройку туда, где она изначально и планировалась — в район Большого Седельникова.Что мы читаем теперь, например, в сегодняшней заметке ТАСС об открытии «Уральского»? «ТЛЦ находился в поручении президента при разработке проекта модернизации Восточного полигона».Да, сегодня открылась только «первая очередь». Будут и другие. Как и опасались жители Калиновки, всю окружающую их природу планируют-таки закатать под асфальт ради контейнерных площадок и промзоны? Всё меньше остаётся сомнений, что ближний Калиновский лесопарк тоже уже расчерчен «прожектёрами» под различную застройку. Там придёт черёд и соседнего Шарташского лесопарка (который, конечно, прибыли сам по себе не принесёт, в отличие от какого-нибудь «Баден-Бадена»)? К кому слёзные обращения записывать будем, екатеринбуржцы?