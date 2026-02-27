Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области решили возвращать земли в сельхозоборот
Если ранее площадь сельхозугодий в регионе сокращалась, то теперь взят обратный курс
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области решили возвращать земли в сельскохозяйственный оборот. На обработку почти 20 тысяч дополнительных гектаров земли под посевы в областном бюджете на этот год запланировано 19 миллионов рублей. Субсидии уже направлены первым шести муниципалитетам, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Деньги получат Верхотурский, Пышминский, Тавдинский, Талицкий, Режевской округа и Сухой Лог.
В департаменте информполитики добавили, что в планах — вовлечь в оборот земель сельхозназначения более 175 тысяч гектаров в ближайшие 5 лет. Губернатор Денис Паслер отметил, что программа реализуется при минимальной нагрузке на местные бюджеты: софинансирование со стороны муниципалитетов составляет всего 0,1%.
Тема планомерного сокращения сельхозземель в Свердловской области появилась в повестке СМИ в 2023 году на фоне протестов против Сысертского полигона — для его строительства было необходимо перевести большой участок, принадлежащий структурам олигархов Алексея Боброва и Артёма Бикова, из земель сельхозназначения в промышленные. Жители Сысертского района выходили в серийные пикеты, указывая на сокращение сельхозземель в регионе и в России в целом (из-за фактического выведения из оборота земель в приграничных с Украиной территорий российского Черноземья). Активисты даже выходили с плакатом на площадь перед домом правительства Свердловской области, заявляя об угрозе продовольственной безопасности.
На фоне протестов в Свердловской области Минсельхозом РФ (занимавшим сторону против полигона) была выдвинута инициатива запретить перевод земель сельхозназначения в другие категории без согласования с федеральным министерством (до этого изымать земли из сельхозоборота могли региональные власти), и с 1 марта 2026 года соответствующий закон вступил в силу.
«Эффективный результат совместной с Минсельхозом РФ работы – порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель вернём в оборот на территории Свердловской области в 2026 году. Возвращение сельхозземель в оборот позволит увеличить площади сева яровых и кормовых культур, соответственно, и объём производимой продукции»,
— заявили в ДИПе.
