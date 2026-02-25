Возрастное ограничение 18+
Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Грядущие выходные в Свердловской области обещают быть морозными. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -37°C. Рассчитывать на потепление в первый день весны тоже не стоит.
В субботу, 28 февраля, в регионе облачно с прояснениями, ночью -32...-27°C, при прояснении до -37°C, на юго-западе -22...-17°C, небольшой снег; днём -18...-13°C, на юго-западе до -8°C, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер слабый.
В Екатеринбурге ночью -20...-18°C, небольшой снег; днём -15...-13°C, преимущественно без осадков. Ветер слабый.
В воскресенье, 1 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -25...-20°C, на севере и востоке до -30°C, при прояснении до -35°C, на крайнем юго-западе до -15°C, преимущественно без осадков; днём -15...-10°C, на крайнем западе до -5°C, небольшой снег. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -22...-20°C, днём -12...-10°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
