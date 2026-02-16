Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершил свою работу главный каток города, впервые развернувшийся на площади 1905 года. Ледовая арена под открытым небом принимала посетителей до понедельника, 23 февраля.Несмотря на то, что в некоторые дни работа площадки приостанавливалась из-за капризов погоды, итоговые показатели посещаемости оказались весьма впечатляющими. С момента открытия катка, которое состоялось 21 декабря, и до его закрытия, коньками его лёд почертили почти 60 тысяч человек. Эту внушительную цифру приводит официальный портал Екатеринбург.рф.В будние дни для гостей проводилось по шесть сеансов катания, а в выходные их количество увеличивалось до восьми. Добиться более плотного графика удалось за счет небольшого сокращения времени самих сеансов и технических перерывов на выравнивание льда. Традиционно первые два сеанса в будни оставались бесплатными для посетителей со своими коньками.За время работы катка на его пространстве успели отметить не только Новый год, но и День студента, Китайский Новый год и шумную Масленицу. Мероприятие для возрастной категории 18+